De la soldat in Legiunea Straina, trimis al Frantei, cu armata NATO, la Brasov

In baza militara de la Cincu, din judetul Brasov, s-a schimbat comanda grupului de lupta multinational, condus de ofiteri superiori francezi. A fost ocazia cu care tabara franceza de la Cincu a primit numele unui erou al relatiilor militare romano-franceze: generalul Henri Berthelot. Totul in semn de pretuire pentru cel care a fost in Primul Razboi Mondial, seful statului major al comandamentului suprem al Trupelor Franceze pe Frontul de Vest.Schimbul de comanda inseamna sfarsitul misiunii ... citește toată știrea