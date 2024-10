"De la Triburi la TikTok": Tinerii, provocati cu stiinta, educatie si tehnologie. 16 zile inedite la Brasov

Cea de-a treia editie a SETbv, primul festival de stiinta si educatie din Brasov, s-a deschis oficial marti, 8 octombrie. Vor fi, in total, 16 zile de evenimente educationale, culturale si stiintifice, in mai multe locatii din Brasov, dar si in mediul online, pana in 17 decembrie.Inteligenta Artificiala, educatia climatica, filosofia, jurnalismul, antropologia, dar si lumea plina de inovatie a stiintei sunt doar cateva dintre temele alese pentru aceasta editie. "Think in the future" ... citește toată știrea