De la ursi, in sinagoga

Singoga din Fagaras si alte noua locuri speciale din tara se vor transforma, in perioada 8 septembrie si 7 octombrie, in sali de concerte care vor gazdui cea de-a sasea editie a turneului national Classic Unlimited, sustinut de pianistul Bogdan Vaida.Astfel, daca in anii trecuti concertele au avut loc in librarii, tipografii, fabrici de mobila, rezervatii de ursi, ateliere de reparatii auto, magazine de biciclete, sedii de firma sau galerii de arta, anul acesta Classic Unlimited se va ... citeste toata stirea