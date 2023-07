De luni, 10 iulie, strada Pavilioanele CFR intra in lucrari de asfaltare, astfel in zona circulatia va suferi anumite modificari.Lucrarile de reparatii strazi programate pentru aceasta perioada sunt in plina desfasurare. Se lucreaza in continuare in cartierele Astra, Schei, Craiter, Brasovul Vechi si la capatul de linie RAT din Triaj.In cartierul Craiter se lucreaza pe str. Ceferistilor, Dacia si Pavilioanele CFR. S-au executat lucrari reparatii trotuare, inlocuire borduri, ridicare canale ... citeste toata stirea