De luni incepe simularea Evaluarii Nationale

De luni, 4 aprilie, vine randul elevilor de clasa a VIII-a sa intre in emotiile examenelor. Incepe simularea Evaluarii Nationale. Luni, 4 aprilie, este programata proba scrisa la Limba si literatura romana. In 5 aprilie va fi proba la Matematica, iar in 6 aprilie mai intra in sala cei din clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, care dau test la Limba si literatura materna.Probele incep la ora 9:00, moment in care, in ... citeste toata stirea