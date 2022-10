De luni, melomanii brasoveni vor putea cumpara biletele pentru editia a XIX-a a Festivalului de Opera, Opereta si Balet 2022. Evenimentul va avea loc in perioada 29 octombrie - 27 noiembrie, si programeaza cateva spectacole in premiera. Biletele vor fi disponibile atat online, cat si la casieria din strada Bisericii Romane. "Pentru premiera spectacolului de balet , ce intra in evenimentele lunii octombrie, ... citeste toata stirea