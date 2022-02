De maine se deschide si partea inferioara a partiei Lupului

Odata cu deschiderea partiei va fi pus in functiune si telescaunul Lupului.Avand in vedere temperaturile coborate, in special in timpul noptii, care au permis, in aceasta saptamana, functionarea instalatiilor de producere a zapezii artificiale, de maine, 5 februarie, va fi deschisa si partea inferioara a partiei Lupului. Deschiderea acestei partii inseamna si reducerea timpilor de asteptare la transportul pe cablu, deoarece va fi pornit si telescaunul Lupului. Accesul spre partia Lupului se ... citeste toata stirea