De maine se face plata indemnizatiilor membrilor sectiilor de votare care au cerut numerar

De maine incepe plata indemnizatiilor pentru presedintii, loctiitori si membrii sectiilor de votare de la alegerile locale din 9 iunie care au optat ca plata sa se faca in numerar.De asemenea, tot in numerar vor putea sa isi ridice indemnizatiile si persoanele care au prezentat un IBAN care nu era al titularului, nu era valid sau au prezentat cont de valuta.De acest sistem de plata, in ... citește toată știrea