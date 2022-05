De maine se va putea calatori in Europa si fara Certificatul Verde.De miercuri, 1 iunie, nu va mai fi necesara prezentarea certificatului verde pentru a zbura in Europa.De altfel ordonanta Ministerului Sanatatii care din 28 aprilie a prelungit pana pe 31 mai obligatia prezentarii certificatului pentru intrarea in Italia, atat pentru turisti, cat si pentru italieni, expira.Permisul putea fi obtinut prin vaccinare, dovada vindecarii sau printr-un ... citeste toata stirea