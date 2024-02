De martisor, 3 copaci ai dorintelor la Brasov: un mar, un cais si un corcodus

Serviciul Cultura Traditionala Brasov, in parteneriat cu Asociatia "Crestem Romania Impreuna", promotoarea proiectului "Planteaza in Romania", va invita in perioada 26 februarie - 30 martie 2024 sa treceti pragul Centrului Cultural Reduta pentru a va scrie o dorinta pe o foaie de hartie pe care sa o prindeti cu snur in alb si rosu in "Copacul de Martisor - Un copac al dorintelor"."In satele din Transilvania, snurul de martisor se atarna de crengile pomilor fructiferi. Se spune ca daca atarni ... citește toată știrea