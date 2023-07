Ministrul Sanatatii a sustinut luni, 10 iulie, o conferinta de presa privind activitatea Ministerului Sanatatii in legatura cu persoanele si pacientii internati in centrele pentru persoane varstnice. Alexandru Rafila a precizat ca este necesara regandirea modului in care centrele pentru varstnici si pentru persoanele cu dizabilitati sunt controlate."Sunt situatii de criza in care ajungem de multe ori sa constatam ca atunci cand facem un control, facem fiecare pe bucata lui, adica fiecare ... citeste toata stirea