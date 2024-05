De Pasti, a vrut sa-si arda pe rug vecinul!

Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov a dispus marti, 7 mai, punerea in miscare a actiunii penale fata de o femeie din Brasov, acuzata ca a dat foc intentionat locuintei vecinului.Potrivit procurorilor, in noaptea de duminica spre luni, 5/6 mai, in jurul orei 01:30, "o persoana de sex feminin in varsta de 59 de ani, care locuia intr-un imobil tip vagon situat in zona Noua-Darste si care era impartit in patru locuinte, dintre care una ii apartinea, a incendiat partea din imobil a vecinului ... citește toată știrea