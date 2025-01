De pe bancile scolii, "boboci" la IPJ

Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov are, din 23 decembrie 2024, 47 de noi "boboci", tineri politisti, absolventi ai scolilor de agenti de politie "Vasile Lascar" din Campina si "Septimiu Muresan" din Cluj-Napoca. Toti sunt din promotia care a absolvit in decembrie 2024."Repartizarea noilor agenti s-a realizat in functie de mediile de absolvire, acestia ocupand posturi vacante in diverse structuri precum investigatii criminale, criminalitate economica, ordine publica, politie ... citește toată știrea