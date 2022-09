De pe motor, pe targa SMURD

Luni, 12 septembrie, in jurul orei 19.10, pe strada Calea Bucuresti, din municipiul Brasov, in zona Carrefour, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate o motocicleta si un autoturism.In urma producerii accidentului rutier a rezultat o victima, respectiv pasagerul aflat pe motocicleta, o tanara, care a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. "Victima de sex feminin, in varsta de 24 de ani, a suferit o fractura la membrul inferior ... citeste toata stirea