Duminica, 14 august, in jurul orei 13.30, un tanar, in varsta de 22 ani, angajat in traversarea strazii, deplasandu-se pe o trotineta electrica, a lovit partea laterala stanga a unui autovehicul, ce se deplasa pe bulevardul Garii, din municipiul Brasov. Tanarul a fost destul de grav ranit, fiind preluat si transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri ... citeste toata stirea