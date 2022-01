De pensionat, dar nu lasa catedra: 236 de profesori din Brasov au peste 65 de ani

La nivel national, aproape 8.000 de cadre didactice cu varsta cuprinsa intre 65 si 88 de ani predau in scolile din Romania, potrivit unor date ale Ministerului Educatiei pentru anul 2021, consultate de Edupedu.ro, adica 3,96% din totalul profesorilor.Majoritatea cadrelor didactice sunt in zona de varsta 65-68. Cu toate acestea, exista si persoane care figurau in activitate in 2021 si aveau peste 80 de ani. Spre exemplu, in Bihor era in baza de date un cadru didactic cu varsta de 88 de ani ... citeste toata stirea