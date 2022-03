"De Post": Pate-urile cu E621, boala pe paine

Suntem in postul Pastelui iar alimentele vegetale sunt la mare cautare in magazine. Specialistii avertizeaza insa ca astfel de alimente pot fi cu adevarat periculoase in cazul in care nu citim ingredientele.Pentru a fi considerat sanatos, pe eticheta unui produs din soia bun, boabele de soia ar trebui sa fie pe primul sau al doilea loc in ingrediente si nu abia la sfarsitul listei, dupa apa si aditivi."Pate-urile vegetale care contin E621, glutamat monosodic, nu sunt indicate copiilor, ... citeste toata stirea