De sase ori mai multe botezuri decat inmormantari in diaspora

In "Romania din diaspora" numarul botezurilor este de peste sase ori mai mare decat cel al inmormantarilor, o arata datele facute publice de Patriarhia Romana in ultimul sau raport.Patriarhia Romana avea in 2023 in jurisdictia sa, in afara frontierelor Romaniei, patru arhiepiscopii si noua episcopii. Numarul de parohii ortodoxe din afara granitelor tarii a crescut in 2023 la 1.578, fata de 1.483 cu un an inainte. Si numarul de manastiri a crescut cu trei, ajungand in 2023 la 74.2023 a fost, ... citește toată știrea