Turistii aleg in numar mare si anul acesta statiunile de la munte, asta si pentru a scapa de canicula din aceasta perioada. Proprietarii de pensiuni ii asteapta pe turisti cu oferte variate: de la cine festive, pana la piscina, jacuzii, activitati in aer liber sau formatii care vor intretine atmosfera. Totul pentru o minivacanta perfecta."Este unul dintre cele mai aglomerate weekend-uri din an. Turistii vin in numar mare la munte sa-i serbeze pe cei dragi de Sfanta Maria. Unitatile de cazare ... citeste toata stirea