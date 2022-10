De Sfantul Andrei se da startul sarbatorilor de iarna, la Brasov

Aprinderea luminitelor de Craciun in Brasov va fi pe 30 noiembrie, de Sfantul Andrei. Ceremonia din acest an are loc in Piata Sfatului, in ajunul sarbatorii de Ziua Nationala a Romaniei. In aceeasi zi se deschide si Targul de Craciun.De Sfantul Andrei, pe 30 noiembrie, se da startul sarbatorilor de iarna, la Brasov. Ca si anul trecut, va fi si un Targ de produse pentru Craciun, in Piata Sfatului.Potrivit viceprimarului Brasovului, Flavia Boghiu, sarbatorile de iarna din acest an vor sta si ... citeste toata stirea