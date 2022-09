De un an dadea teapa "Coletul de la Brasov"

Un barbat din Brasov a fost retinut de Politie fiind cercetat penal pentru savarsirea mai multor infractiuni prin intermediul unei platforme de vanzari on-line. Mai exact, individul pretindea ca vine telefoane si haine pe o platforma online, insa le trimitea cumparatorilor altceva in colete, si nu produsele mentionate."Un barbat in varsta de 32 de ani, domiciliat in Brasov, a fost retinut ieri de catre politistii Biroului Investigatii Criminale Sibiu, fiind cercetat penal sub aspectul ... citeste toata stirea