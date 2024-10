De Ziua Animalelor, o statistica a neiubitorilor de necuvantatoare

Vineri, 4 octombrie, politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Brasov au marcat Ziua Mondiala a Animalelor. "Politia Brasov va indeamna sa celebrati astazi si in fiecare zi valoarea fiecarei vieti, oferind respect si ocrotire animalelor, partenerii nostri tacuti in aceasta lume!", a fost mesajul dedicat zilei.De la inceputul acestui an, Biroul pentru Protectia Animalelor Brasov a initiat si desfasurat o serie de actiuni, precum monitorizare in mediul virtual, actiuni ... citește toată știrea