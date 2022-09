De Ziua Limbii Romane, "dar" pentru Brasov

Ultima editie de vacanta a Targului de Carte Gaudeamus Radio Romania a fost deschisa oficial, miercuri, 31 august, in Piata Sfatului, aducand brasovenilor si turistilor mii de titluri de carte, muzica si jocuri educationale. Brasovenii au testat oferta inca de la deschiderea evenimentului. "Sunt preturi foarte bune. Nu am venit sa iau ceva anume. Ma uit si vad ce voi gasi. Am fost si in libraria de langa, dar aici au si reduceri", ne-a spus o brasoveanca. "Mai am 20 de minute si trebuie sa ma ... citeste toata stirea