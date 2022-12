De ziua lui isi va afla sentinta

Aristotel Cancescu, fostul presedinte al PNL Brasov si al Consiliului Judetean, isi va petrece sarbatorile de iarna in puscarie dupa ce judecatorii de la Curtea de Apel Brasov au respins cererea acestuia de suspendare a executarii sentintei penale de sapte ani si zece luni pentru fapte de coruptie pana la judecarea pe fond a contestatiei in anulare, decizie care va fi emisa pe 17 ianuarie 2023, chiar in ziua in care implineste 71 de ani."In baza art. 430 Cod procedura penala, respinge cererea ... citeste toata stirea