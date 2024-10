De Ziua Mondiala a Sanatatii Mintale, afla care sunt cele mai periculoase alimente care iti pot afecta psihicul

Alimentele pe care le consumi si ceea ce bei afecteaza toate aspectele sanatatii tale, inclusiv sanatatea mintala. Potrivit helathfdirect.gov.au, este important ca toata lumea sa aiba o dieta echilibrata, sa bea multa apa si sa tina cont de consumul de alcool si cofeina.Ziua Mondiala a Sanatatii Mintale, marcata in fiecare an in data de 10 octombrie, reprezinta, potrivit insp.gov.ro, o oportunitate pentru oameni si comunitati de a-si imbunatati cunostintele in acest domeniu, de a-si creste ... citește toată știrea