De Ziua Teatrului, la Reduta: Ateliere gratuite pentru copii

Centrul Cultural Reduta Brasov continua si in acest an seria atelierelor pentru copii. De Ziua Mondiala a Teatrului, in 27 martie 2025, vor fi organizate doua ateliere, ambele gratuite."Primul atelier, cu incepere de la ora 17.00, este special conceput pentru elevii cu varste cuprinse intre 7 si 12 ani. Activitatea sustinuta de artistul Iulian Ene vizeaza confectionarea si manuirea papusilor de teatru. Al doilea atelier, cel de arta teatrala, incepe de la ora 19.00 si este dedicat copiilor si ... citește toată știrea