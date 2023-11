In fiecare an, pe 25 noiembrie, la nivel mondial este marcata Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei Impotriva Femeilor, care se poate manifesta sub diverse forme (verbala, psihologica, fizica, economica, spirituala, cibernetica ) si nu este o chestiune privata, ci este o incalcare a drepturilor omului, iar decizia de a interveni poate salva o viata.Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, prin Biroul Analiza si Prevenirea Criminalitatii, continua activitatile in ... citeste toata stirea