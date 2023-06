Pentru prima data ministrul Educatiei, Ligia Deca, apeleaza public la cercetatorii de la Unitatea de Cercetare in Educatie, pentru o analiza calitativa si cantitativa, ca sa vada "de ce nu se inscriu unii elevi de clasa a VIII-a la Evaluarea Nationala" si liceenii la Bacalaureat. "Prezenta (n.r. elevilor la Evaluarea Nationala) se inscrie intr-un anumit trend pe care il vedem in ultimii ani. Am rugat deja in minister si impreuna cu Institutul de Stiinte ale Educatiei si cu expertii din minister ... citeste toata stirea