Deca vrea sa-i verifice si pe dascali daca-si fac treaba

Ligia Deca, ministrul Educatiei, a declarat, pentru Euronews Romania, ca scolile cu o medie a rezultatelor sub 7 la simularea Evaluarii Nationale 2024 vor avea un plan dedicat de interventie, care va fi monitorizat prin procesul de inspectie."Vom solicita, de asemenea, ca fiecare scoala care are o medie a rezultatelor sub 7 sa aiba un plan dedicat de interventie, in asa fel incat sa putem si monitoriza acest plan prin procesul de inspectie", a spus Ministrul ... citește toată știrea