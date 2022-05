"Decapotabila" Codreanu: Politistii fagaraseni cerceteaza cazul autobuzului fara luneta

Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Brasov transmit ca politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Fagaras s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari in vederea stabilirii starii de fapt, in cazul autobuzului Transbus Codreanu care a circulat, miercuri, fara luneta, pe traseul catre Brasov."La finalizarea acestor verificari, vor fi dispuse masuri legale in consecinta", a transmis comisar de politie Alina Maria Ivan, purtator de cuvant al IPJ Brasov. ... citeste toata stirea