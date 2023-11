131 de detinuti in inchisori din Romania au primit joi, 16 noiembrie, burse de merit in valoare de cate 450 de lei, potrivit unui raspuns transmis de Administratia Nationala a Penitenciarelor la o solicitare a Edupedu.ro.Detinutii bursieri provin din 13 penitenciare, cele situate in judetele Alba, Arad, Bihor, Botosani, Brasov, Braila, Cluj, Dolj, Gorj, lalomita, Maramures, Mehedinti, Mures.Un calcul arata ca lunar, Ministerul Educatiei va plati ... citeste toata stirea