100% dintre angajatii care vor lucra in sectorul public in 2030, absolut toti somerii, precum si 100% dintre tinerii care nici nu muncesc, nici nu merg la scoala (NEET) vor detine cel putin competente digitale de baza pana in 2030. Asa spune un proiect de "Plan national de actiune privind deceniul digital pentru Romania", pus in transparenta saptamana trecuta, document care nu descrie nicio masura noua, ci diverse planuri adoptate deja si unele idei generice, pentru a creste nivelul ... citește toată știrea