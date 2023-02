Decesul fostului primar din Jibert naste controverse intre magistrati. Tribunalul Brasov a impus procurorilor sa reia cercetarile penale

Familia lui Iancu Boeriu, fostul primar al comunei Jibert ucis in bataie anul trecut, a reusit sa determine prin probe instanta sa desfiinteze ordonanta procurorului de casare a cauzei. Astfel, Tribunalul Brasov, la termenul din data de 9 februarie 2023 in Dosarul nr. 3165/62/2022, a admis plangerea semnata de cei doi fii ai fostului primar, Dan Boeriu si Ioan Iancu Boeriu, impotriva lui Vaida Bucur, viceprimar al comunei Jibert, in prezent ocupand functia de primar. Magistratii au impus ... citeste toata stirea