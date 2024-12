Decizie istorica: tara din Uniunea Europeana care introduce trasul cu arma in scoli. Elevii, instruiti inca din clasele mici

Decizie istorica in Polonia: trasul cu arma a devenit materie obligatorie in scoli.Este prima tara din Uniunea Europeana care face acest lucru, in contextul in care tot mai multi specialisti vorbesc despre un conflict inevitabil intre Rusia si restul tarilor europene, in cel mult 10 ani.Elevii invata, asadar, inca din clasele mici, sa foloseasca arme cu laser, sub ... citește toată știrea