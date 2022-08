Decizie la Primarie: Strada Sforii, inchisa pe timp de noapte

In 2018, pe strada Sforii a fost amenajata o zona in care pasionatii de graffiti si cei care obisnuiesc sa lase mesaje pe ziduri sa o poata face in voie. Vizitatorii, insa, sunt cei care nu tin cont de aceasta zona delimitata si mazgalesc toata strada. Este cert, ca multi dintre turistii care ajung in orasul de la poalele Tampei vor sa-si lase "amprenta" pe zidurile strazii Sforii, a treia cea mai ingusta strada din Europa."Strada Sforii a devenit un ghetou urban si asta este, mai ales, din ... citeste toata stirea