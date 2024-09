Defibrilatoare automate au fost instalate in locuri publice din Fagaras

11 defibrilatoare automate au fost amplasate in spatii publice din municipiul Fagaras.In Fagaras au fost montate 11 defibrilatoare externe automate in spatii publice, usor accesibile, anunta Primaria Fagaras.Stopul cardiac este o urgenta medicala ce pune in pericol viata multor semeni. Fiecare secunda conteaza, iar defibrilarea in primele minute de la instaurarea stopului cardiac poate dubla sau chiar tripla sansele de supravietuire.Locatiile celor 11 defibrilatoare automateDatorita ... citește toată știrea