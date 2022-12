Defibrilatoare automatizate, in locuri publice, care fac diferenta intre viata si moarte

Doua defibrilatoare externe automatizate sunt acum la dispozitia tuturor, in centrul orasului - Piata Sfatului si Livada Postei. Ele pot fi folosite, indiferent daca utilizatorul e sau nu cadru medical. Aparatele din Piata Sfatului si Livada Postei iti si "spun" ce trebuie sa faci, pentru ca au asistenta vocala. "Proiectul acesta se numeste *O secunda pentru viata*. El este format din doua parti. Practic, am amplasat doua defibrilatoare externe in Brasov. Ele sunt singurele care pot fi accesate ... citeste toata stirea