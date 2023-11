https://www.monitorfg.ro/wp-content/uploads/2023/11/VID-20231126-WA0025.mp4Consiliul elevilor din cadrul Liceului Teoretic ,,I.C. Dragusanu" din Victoria impreuna cu Casa de Cultura Victoria au desfasurat o actiune culturala pentru preventia drogurilor. Evenimentul a avut loc in data de 24 noiembrie a.c., in sala de spectacole a Casei de Cultura Victoria.,,Actiunea a fost desfasurata de catre profesoara Consilier Ana-Maria Savu si Consiliul elevilor de la Liceul Teoretic ,,I.C. Dragusanu" in ... citeste toata stirea