Demolare "la sincron"

Incepute in 1 septembrie, lucrarile de punere in siguranta a podului de la Prejmer (nodul rutier de la intersectia DN 10 si DN 11) au ajuns in faza demolarii grinzilor degradate. Initial, ar fi trebuit sa fie demontate 9 astfel de grinzi, cate trei de pe fiecare deschidere, insa una dintre ele a cazut singura saptamana trecuta.Marti, 27 septembrie a fost prima zi alocata ridicarii grinzilor, iar in planul constructorului era sa ridice trei dintre ele, dintre care doua de la deschiderea care ... citeste toata stirea