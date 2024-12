Demolarea fostei fabrici Tino, estimata la 700.000 de lei

Dezvoltatorul care are in plan construirea unui complex rezidential in locul fabricii Tino (care producea incaltaminte) a inceput demersurile la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov pentru demolarea vechilor hale. Astfel, zilele trecute, dezvoltatorul, SC Maroon Invest SRL, a depus APM Brasov un memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu, in care descrie modul in care va demola fostele hale, dar si masurile pe care le va lua pentru protectia mediului.Conform dosarului depus la APM ... citește toată știrea