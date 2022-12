Demonstratie cu tancurile "Leclerc", la baza NATO de la Cincu

Cele mai scumpe si mai puternice tancuri din lume au tras cu munitie reala, pentru prima data in Romania, la un exercitiu desfasurat in poligonul de la Cincu. Fortele NATO dislocate in tara noastra au la dispozitie 13 asemenea super-arme, care valoreaza in total peste 100 de milioane de euro. In poligonul de la Cincu, blindatele noastre - Piranha - si vehiculele militare frantuzesti au actionat impreuna in cadrul unui exercitiu la care au participat militari romani, polonezi, olandezi si ... citeste toata stirea