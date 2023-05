Parintii si copiii din Brasov vor putea vizita in 13 mai cresele din municipiul Brasov, in cadrul unui eveniment de tip "Ziua portilor deschise". Evenimentul este organizat in contextul in care, din 23 mai incepe ar urma sa inceapa reinscrierea sau inscrierea a copiilor in crese, astfel ca in timpul vizitei din 13 mai, parintii si copiii pot vedea ce conditii ofera aceste unitati de invatamant in anul scolar 2023 - 2024. Ziua portilor deschise, se va desfasura intre orele 9.00 - 13.00. ... citeste toata stirea