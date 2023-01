Deputata de Brasov Ana Predescu ii cere Guvernului sa nu taie indemnizatiile pentru mame

Deputatul de Brasov Ana Predescu (PUSL, afiliat Grupului PSD) solicita Guvernului Romaniei sa renunte la taierea indemnizatiilor de maternitate, asa cum este prevazut in proiectul unei ordonante de urgenta."Ca mama consider ca este o masura discriminatorie cu atat mai mult cu cat natalitatea este, potrivit INS, la cel mai scazut nivel, anul 2021 fiind si anul cu cele mai putine nasteri din ultimul secol. Printre primele masuri luate in 2023, se doreste a fi una indreptata catre mai noii ... citeste toata stirea