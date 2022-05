Deputati PNL: Elevii ar putea invata notiuni de primi-ajutor la disciplina Biologie-Anatomia si Fiziologia Omului

Deputatii PNL, Luminita Barcari si Cristina Vecerdi au depus in Parlament un proiect de lege care prevede ca programa scolara va cuprinde si notiuni de prim-ajutor, la disciplina biologie-anatomia si fiziologia omului. Notiunile ar urma sa fie invatare de elevii din clasa a VII-a si vor fi completate la nivelul clasei a XI-a.Deputatul PNL Luminita Barcari a aratat ca a initiat o modificare la Legea educatiei nationale, in sensul in care in ... citeste toata stirea