Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, propunerea legislativa prin care permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete, relateaza News.ro.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, in sensul stabilirii valabilitatii permisului de conducere eliberat pentru categoria B si in cazul anumitor tipuri de motociclete, daca detinatorul permisului are varsta ... citeste toata stirea