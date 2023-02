Deputatul brasovean Marian Rasaliu, vicelider al Grupului PSD din Camera Deputatilor

Deputatul PSD Brasov, Marian Rasaliu, a fost reconfirmat in functia de vicelider al Grupului PSD din Camera Deputatilor. Decizia a fost luata in 1 februarie de parlamentarii social-democrati din Camera Deputatilor, in prima zi a noii sesiuni parlamentare.Marian Rasaliu este vicelider al Grupului PSD din Camera Deputatilor din anul 2021."Sunt onorat de increderea acordata de colegii mei din Camera Deputatilor. La fel ca in sesiunile ... citeste toata stirea