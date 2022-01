Deputatul brasovean Tudor Benga a pregatit lege pentru reducerea numarului de parlamentari

Problema reducerii numarului de parlamentari a fost readusa in discutie de deputatul brasovean Tudor Benga (USR), care considera ca subiectul a fost in "lasat in coada de peste de ani de zile de catre clasa politica".Mai exact, deputatul brasovean a pregatit un proiect de lege care permite reducerea numarului de parlamentari la 300, de la 466, cati sunt in prezent. Actul normativ promovat de parlamentarul brasovean prevede cresterea normei de reprezentare de la 73.000 la 112.000 de locuitori ... citeste toata stirea