Deputatul Dumitru Flucus si-a dat demisia din PNL

Deputatul Dumitru Flucus a anuntat ca isi da demisia din PNL, partidul in care a fost membru timp de 16 ani. Parlamentarul fagarasean va ramane neafiliat, independent asa cu precizeaza el. Flucus a fost primar al comunei Sinca Noua inca de la infiintarea acesteaia dupa 1990, iar in 2020 a fost desemnat candidat PNL in Parlamentul Romaniei, functie pe care a obtinut-o in urma votului cetatenilor. A fost presedinte interimar la PNL Fagaras, dupa scandalul iscat in organizatie in urma alegerilor ... citeste toata stirea