Deputatul PSD Brasov Marian Rasaliu: "PSD si-a asumat combaterea *flagelului pacanelelor*"

Camera Deputatilor a aprobat, in 9 aprilie, cu o larga majoritate, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind organizarea jocurilor de noroc. Legea a fost aprobata cu o serie de amendamente propuse de PSD, Camera Deputatilor este for decizional in cazul acestui act normativ, astfel ca, odata aprobat, a fost transmis spre promulgare catre presedintele Romaniei.Obiectivul acestui act normativ,sustine deputatul PSD Brasov, Marian Rasaliu, este de a pune ordine in domeniul ... citește toată știrea