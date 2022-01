Deputatul USR Tudor Benga este primul care ia atitudine la modul in care primarul coleg de partid, Allen Coliban, atribuie direct, pe banda rulanta, contracte firmelor de casa ale formatiunii conduse de Dacian Ciolos. De remarcat faptul ca presedinta organizatiei municipale, Alexandra Coliban, nu exista in mediul politic, fiind pusa in functie pe cu totul alte ... citeste toata stirea